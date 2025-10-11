Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci Meclis'te komisyon çatısı altında devam ederken, sürecin önemli taraflarından DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1 Ekim'deki Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana gelen kareleri çok konuşulan Bakırhan, siyasette diyalog vurgusu yaptı.

'ANAYASA GÜNDEMİMİZ YOK'

Nefes gazetesinden Dilan Kutlu'ya konuşan Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili soruya "Parti olarak böyle bir gündemimiz yok. Bütün partilerin başkanlarıyla Sayın Özgür Özel ile görüşüyoruz. Bu sürecin her aşamasında kendilerini bilgilendirdik. Düşüncelerini aldık, önerilerini aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin uğradığı hak ihlalleri karşısında onlarla dayanışma içerisindeyiz ama diğer taraftan da bir süreç yürütüyoruz. İktidarla bir anayasa seçim iş birliği, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime tartışmış ve etmiş değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum" diye yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

'SİCİLİMİZ ÇOK TEMİZ'

Günü ve zamanı geldiği zaman seçimlerde nerede, nasıl duracaklarını açıkça duyuracaklarını belirten Bakırhan, "Kent uzlaşısı ise kent uzlaşısı, yerel seçimde destekse destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısına başka bir adayın desteklenmesi ise bunu aleni açık yaptık. Kimse bizi kapalı kapılar ardında iktidarla iş tutmakla, farklı bir ajanda yürütmekle eleştirmesin bu konuda bizim sicilimiz çok temizdir. Günü gelir, Türkiye demokratik bir anayasayı tartışırsa biz de tartışırız. Türkiye’nin buna ihtiyacı var ama bugün öyle bir gündem yok. Anayasa, AK Parti ile bizim aramızda yapılacak bir belge değildir, bir toplumsal sözleşmedir" dedi.

'SURİYE'DEKİ SÜREÇ ÖNÜMÜZE SET OLARAK KONULMAMALI'

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Suriye’deki geçici yönetim ile SDG arasında ilan edilen ateşkes ve SDG’nin entegre olmasına ilişkin tartışmalar hakkında da "Suriye başka bir ülke. Orada farklı güçler, farklı dinamikler var. Türkiye, kendi sorununu çözerek ancak orada yapıcı bir rol oynayabilir. Suriye’deki sürecin Türkiye’deki yürüyen sürecin önüne set olarak konulması yanlıştır. O insanların buradaki çözüm süreciyle ne ilgisi var? Suriye’de ayrı bir yönetim var. Orada sadece Kürt yok. Tüm dengelerin saniyeler içinde değişeceği bir yerde silah bırakırsa güvenliğini kim sağlayacak? Garantisini kim verecek?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nefes Gazetesi