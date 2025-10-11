MHP'li Feti Yıldız'dan Dikkat Çeken 'Ünlüler' Paylaşımı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında sanat ve televizyon dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatmasının ardından, birçok ünlü isim gözaltına alındı.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler gözaltına alınırken, daha sonra serbest bırakılmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

TONY BLAIR'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan konuya ilişkin dikkat çeken bir normal medya paylaşımı geldi.

Yıldız, “Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir” ifadelerini kullandığı paylaşımda eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in sanatçılar için kullandığı sözleri şöyle hatırlattı:

“Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmayan kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.”

Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir.

Tony Blair,

siyasi yolculuğunu anlattığı

hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor;

“Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar.

Fakat, halka neden ve nasıl oy… — Feti Yıldız (@YildizFeti) October 11, 2025

