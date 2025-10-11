İsrail Alıkoymuştu! Özgürlük Filosu Üyesi Fransız Milletvekili Camara, Ürdün’e Nakledilecek

Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’nda İsrailli askerler tarafından alıkonulan Fransız milletvekili Melissa Camara’nın yarın Ürdün’e gönderileceği bildirildi. Camara’nın en kısa sürede ve en iyi koşullarda Fransa’ya dönebilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

İsrail Alıkoymuştu! Özgürlük Filosu Üyesi Fransız Milletvekili Camara, Ürdün’e Nakledilecek
İsrail yönetimi, İtalya’dan yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nda yer alan Avrupa Parlamentosu’nun Fransız milletvekili Melissa Camara’yı yarın Ürdün’e göndereceğini açıkladı.

İsrail Alıkoymuştu! Özgürlük Filosu Üyesi Fransız Milletvekili Camara, Ürdün’e Nakledilecek - Resim : 1
Fransız milletvekili Melissa Camara

GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

72 saati aşkın süredir İsrail’in Ketziot Hapishanesi’nde alıkonulduğu bildirilen milletvekilinin ekibi tarafından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Camara’yı yasa dışı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail Alıkoymuştu! Özgürlük Filosu Üyesi Fransız Milletvekili Camara, Ürdün’e Nakledilecek - Resim : 2
İsrailli askerler Özgürlük Filosu'ndaki kişileri alıkoymuştu

Açıklamada ayrıca, Camara’nın en kısa sürede ve en iyi koşullarda Fransa’ya dönebilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

İsrail Alıkoymuştu! Özgürlük Filosu Üyesi Fransız Milletvekili Camara, Ürdün’e Nakledilecek - Resim : 3
140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

