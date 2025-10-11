Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme: Cinsel Saldırı İhtimali Var!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Van ve Diyarbakır Baroları, soruşturmaya dair Diyarbakır Barosu'nda açıklama yaptı. Kabaiş ailesi ve avukatları da açıklamaya katıldı.

MA'da yer alan habere göre, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) 10 Ekim tarihli raporunu açıkladı. ATK'nın iki erkek DNA'sına dair raporun kendilerine ulaştığını paylaşan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nde avukat Zeynep Demir, "İlk DNA örneği Rojin'in sternal bölgesinde, yani gögüs bölgesinde tespit edilmişti. İkinci DNA örneği vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir" dedi.

'İLK GÜNDEN BERİ İNTİHAR ALGISI YAPILDI'

Rojin dosyasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Zeynep Demir, "Bizler sadece Rojin için değil, delileri karartılan tüm kadınlar için dosyayı takip ediyoruz. Rojin dosyasında ilk günden itibaren oluşturulan bir intihar algısı mevcuttu. Dosya, avukatlardan gizlenerek sanki Rojin intihar etmiş gibi, Rojin’e dair aydınlatılmayan durumlar gerçekmiş gibi ATK raporlarıyla bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Gelinen aşamada ATK Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi’nin 10 Ekim’de gönderdiği raporla birlikte Rojin Kabaiş dosyasında şuana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan, ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA’sının Rojin’in hangi bölgesinde olduğu tarafımıza açıklanmıştır" diye konuştu.

ATK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Avukat Demir, cinsel saldırı olma ihtimalinin ATK raporuyla açığa çıktığını ve dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini ifade ederek "Bu dosya bir yıldan fazladır devam etmektedir. Gelinen aşamada bir yıl sonra ATK’nin en öncelikli değerlendirmesi gerektiği şeyi değerlendirmediğini görmekteyiz. Bugün itibariyle dosyada artık cinsel saldırı olma ihtitmalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz. Bu dosya üzerinde Türkiye’de kadına yönelik şiddet, şüpheli ölümleri açığa çıkaran dosya bu nedenle ATK’nin bir yıldır elinde bulundurduğu veriyi gizlemesi sebebiyle suç işlediği ortaya çıkmaktadır. Diyarbakır ve Van barosu bünyesinde ATK hakkında bu yönlü suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Kaynak: MA