Eskişehir'de Ele Geçirildi! Toplam Değeri 550 Bin TL

Eskişehir'de toplam değeri 550 bin TL olan 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Ayrıca jandarma tarafından yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri faturasız yabancı menşeili parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Olayla ilgili 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de Ele Geçirildi! Toplam Değeri 550 Bin TL - Resim : 1

Ekiplerce, farklı zamanlarda 3 ayrı şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüphelinin aracında, çeşitli markalara ait toplam 195 bin TL değerinde 63 adet faturasız parfüm olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüphelinin aracında ise, 355 bin TL değerinde 101 adet sahte parfüm bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

