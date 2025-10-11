Tatvan’da Tır ile Kamyonet Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. yönetimindeki 34 KFE 863 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Ş.K. idaresindeki 34 BYK 511 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ş.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, iki kişi daha sonra Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili adli tahkikat başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer, sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA