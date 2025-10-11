Sıcaklığın 28 Derece Olduğu Kentte Halk Sahile Akın Etti

Hava sıcaklığının 28 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, denize giren ve güneşlenenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde hareketliliğe neden oldu.

Yabancı turistler ve kent sakinleri, plajlardan denize girdi, kumsalda güneşlendi, bazıları da palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Çocuklar, Varyant bölgesinden kayalıklardan denize atlayarak, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazı turistler, su sporları istasyonlarından jet ski, yelkenli ve deniz paraşütü yaptı. Varyant Seyir Terası'nda da yoğunluk gözlendi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Kaleiçi'ni gezdi, Yat Limanı'ndan tekne turlarına katıldı.

Kaynak: AA

