Sakarya'da Feci Kaza! Otomobil Takla Attı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, D-100 kara yolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla attı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA