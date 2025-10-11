Sakarya'da Feci Kaza! Otomobil Takla Attı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da Feci Kaza! Otomobil Takla Attı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, D-100 kara yolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Sakarya
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Sıcaklığın 28 Derece Olduğu Kentte Halk Sahile Akın Etti Sıcaklığın 28 Derece Olduğu Kentte Halk Sahile Akın Etti
D-100’de Otomobil Takla Attı D-100’de Otomobil Takla Attı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek