D-100’de Otomobil Takla Attı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100’de Otomobil Takla Attı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, Kocaeli istikametinden Sakarya yönüneseyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, birkaç kez takla atarak yol kenarında durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, ekipler kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyir etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi Aylar Öncesinden Uyarmıştı! Haklı Çıktı
Freni Boşalan Tır Çalılıklara Uçtu Freni Boşalan Tır Çalılıklara Uçtu
Tarlaya Devrilen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı Tarlaya Devrilen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek