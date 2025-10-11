D-100’de Otomobil Takla Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 34 DJV 199 plakalı otomobil, Kocaeli istikametinden Sakarya yönüneseyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, birkaç kez takla atarak yol kenarında durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, ekipler kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyir etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA