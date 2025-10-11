Tarlaya Devrilen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Külah köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu ve takla attı.

Kazada araçta bulunan Hatice A. (81), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Şahsenem A. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA