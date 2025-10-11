Tarlaya Devrilen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Tarlaya Devrilen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Külah köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu ve takla attı.

Kazada araçta bulunan Hatice A. (81), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Şahsenem A. (50) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum kaza
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Ankara’da Eski Eş Dehşeti! Rehin Aldı, Kabusu Yaşattı… Mezarını Kazıp Fotoğrafını Göndermiş Ankara’da Eski Eş Dehşeti! Rehin Aldı, Kabusu Yaşattı… Mezarını Kazıp Fotoğrafını Göndermiş
Kazada Şehit Olan Astsubaya Gözyaşlarıyla Veda Kazada Şehit Olan Astsubaya Gözyaşlarıyla Veda
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek