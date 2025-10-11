Freni Boşalan Tır Çalılıklara Uçtu

Muş-Kulp karayolunda, freni boşalan tırın kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’dan Muş’a yük taşıyan 47 ABT 753 plakalı tır, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

