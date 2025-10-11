Bakanlık Tarih Verdi: Türkiye ve Suriye Arasında Kritik 'Güvenlik' Toplantısı

Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında iş birliğinin konuşulacağı bir toplantı yapılacağı belirtildi. Toplantıya Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın katılacak.

Bakanlık Tarih Verdi: Türkiye ve Suriye Arasında Kritik 'Güvenlik' Toplantısı
Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin masaya yatırılacağı bir toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantının yarın Ankara’da yapılacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim'de Ankara’da düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Suriye Türkiye
