Nobel Kazanan Liderden Şaşırtan İtiraf! Trump’ı Arayıp Ne Söyledi?

2025 Nobel Barış Ödülü’nü bu yıl Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ise Machado’nun kendisini arayarak ödülü "onun onuruna" kabul ettiğini söyledi.

“BENİ ARADI, OLDUKÇA NAZİKTİ”

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, ödülün sahibi Machado ile yaptığı telefon görüşmesini basınla paylaştı.

Trump, "Bugün Nobel Barış Ödülü'nü alan kişi beni aradı. 'Bu ödülü sizin adınıza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi. Oldukça nazikti" ifadelerini kullandı.

María Corina Machado'dan ABD Başkanı Donal Trump'a telefon

TRUMP'TAN ESPRİLİ YANIT

Machado’nun bu jestinden memnuniyet duyduğunu belirten Trump, esprili bir şekilde “Ben de ‘Öyleyse ödülü bana ver’ demedim ama belki de verebilirdi” dedi.

Ödül sonrası sosyal medyadan da açıklama yapan Machado, barış ödülünün Venezuela halkının demokrasi ve özgürlük için verdiği mücadeleyi onurlandırdığını vurguladı.

ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETTİ

Trump’a yönelik mesajında ise “Bu ödülü, acı çeken halkımıza ve davamıza verdiği kararlı destekten dolayı Trump’a ithaf ediyorum” dedi.

2025 Nobel Barış Ödülü, ülkedeki demokratik haklar ve özgürlük mücadelesindeki rolü nedeniyle Machado’ya verilmişti.

Kaynak: AA