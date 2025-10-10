Trump 'Bana Verin' Demişti: Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'da demokratik haklar için verdiği kararlı mücadeleyle tanınan siyasetçi Maria Corina Machado’ya verildi. Norveç’in başkenti Oslo’da Norveç Nobel Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Komitesi bu yılki ödülün sahibi olarak Machado’yu ilan etti.

Nobel Barış Komitesi, Machado’nun “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları” amacıyla yıllardır verdiği mücadeleyi ödüle layık gördüklerini belirtti. Komite açıklamasında, “Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu” ifadeleri yer aldı.

Maria Corina Machado’nun, ülkedeki dağınık muhalefeti bir araya getirme konusunda oynadığı kilit rol de vurgulanırken, bu özelliği sayesinde Venezuela’daki demokrasi çabalarının merkezine oturduğu kaydedildi.

Maria Corina Machado, yıllardır süren siyasi baskılara rağmen muhalefetin öncü isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2010 yılında aldığı rekor oyla Venezuela Ulusal Meclisi'ne giren Machado, 2014 yılında hükümet tarafından görevden alındı. Ancak siyasi mücadelesine ara vermeyen Machado, muhalif “Vente Venezuela” partisinin lideri olarak demokrasi ve insan hakları alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

MARİA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967 yılında Venezuela’da doğan Maria Corina Machado, mühendislik ve maliye eğitimi aldı. 1992’de Karakas’ta kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla Atenea Vakfı’nı kurarak sosyal alanda aktif olmaya başladı. 2002’de kurucularından olduğu Sumate ile özgür ve adil seçimler için sivil toplum faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Machado’nun ulusal ve uluslararası arenada demokrasi savunuculuğu, ona 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazandıran temel etken oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL JAPONYA’YA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması yönünde çalışan Japon kuruluş Nihon Hidankyo’ya verilmişti.

TRUMP ‘BANA VERİN’ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Nobel Barış Ödülü'nü almak istediğini daha birçok kez açıklamıştı.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

1901 yılından bu yana verilen Nobel Ödülleri, İsveçli mucit Alfred Nobel’in vasiyetiyle hayata geçirildi. Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında verilen ödüllere 1969’dan itibaren ekonomi dalı da eklendi. Nobel Barış Ödülü ise diğerlerinden farklı olarak Norveç Nobel Komitesi tarafından veriliyor.