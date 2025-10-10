Malatya'da Şüpheli Valiz Alarmı! Polis Alarma Geçti

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önüne bırakılan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu anlaşıldı.

Son Güncelleme:
Malatya’da Kongre ve Kültür Merkezi önünde bırakılan şüpheli bir bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı.

VALİZ BOŞ ÇIKTI

Bomba imha uzmanı, gerekli incelemelerin ardından bavulu fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatmanın ardından yapılan kontrolde bavulun boş olduğu belirlendi. Olay anında çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını güvenli mesafeden izledi.

Kaynak: İHA

Malatya Bomba
