Machado'dan Büyük Jest: Nobel Venezuela’ya Gitti, İthaf Trump’a Geldi

ABD Başkanı Trump’ın kendisine verilmesini istediği 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela’da demokrasi mücadelesi yürüten María Corina Machado’ya verildi. Ancak Machado, ödülü sürpriz bir şekilde Trump’a ithaf ederek, “Davamıza verdiği kararlı destek için teşekkür ediyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 savaşı sonlandırdığını iddia ederek kendisine verilmesini istediği 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela’da demokrasi mücadelesiyle öne çıkan muhalefet lideri María Corina Machado’ya verildi. Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Nobel Komitesi, Machado’nun ülkede adil ve barışçıl bir geçiş süreci için yıllardır verdiği kararlı mücadeleyi ödüllendirdiklerini duyurdu.

Nobel Komitesi, Machado’nun “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü belirtti. Açıklamada, Machado’nun kurucularından olduğu “Sumate” adlı demokratik gelişim odaklı kuruluş aracılığıyla, 20 yılı aşkın bir süredir özgür ve adil seçimleri savunduğu ifade edildi.

MACHADO’DAN TRUMP'A SÜRPRİZ JEST

Ödül sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Machado, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Nobel Barış Ödülü’nü Donald Trump’a ithaf ettiğini duyurdu.

Machado açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde takdir edilmesi, görevimizi tamamlamak için bize büyük bir güç veriyor: Özgürlüğü kazanmak. Zaferin eşiğindeyiz ve bugün, her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz. Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a adıyorum!"

