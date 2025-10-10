BM’den Gazze İçin Uluslararası Çağrı: 170 Bin Ton Yardım Hazır, Fonlar Yetersiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına çevrim içi katılarak Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin başlamasıyla birlikte yardımların hızla devreye gireceğini vurgulayan Fletcher, “Ateşkesin ilk 60 gününde, Gazze’de 2,1 milyon kişiye her gün yüzlerce kamyonla yardım ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

170 BİN TON YARDIM MALZEMESİ HAZIR BEKLİYOR

BM’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yardım planlarının uygulamaya hazır olduğunu belirten Fletcher, Gazze’ye ulaştırılmak üzere 170 bin ton gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesinin bekletildiğini açıkladı. Bu yardım paketleri, deneyimli ekipler tarafından yönetilecek.

AÇLIK, SAĞLIK VE EĞİTİM…

İlk etapta açlık riski altındaki bölgelere yoğunlaşacaklarını söyleyen Fletcher, gıda krizinin etkilerini hafifletmenin yanı sıra sağlık hizmetlerinin, içme suyu kaynaklarının ve barınma altyapısının onarılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Öte yandan Fletcher, eğitim çağındaki yaklaşık 700 bin çocuğun eğitime erişimi için geçici okul alanlarının oluşturulmasının planlandığını ifade etti.

YARDIM FONUNDA BÜYÜK AÇIK VAR

Fletcher, 2025 yılı için planlanan acil yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç duyulan 4 milyar doların henüz sadece yüzde 28’inin sağlandığını belirterek, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. “Gazze’de hayat kurtarmak için desteğinizi artırın” diyen Fletcher, yardımların sürdürülebilir olabilmesi için maddi katkıların hayati önem taşıdığını vurguladı.

