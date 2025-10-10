Peru’da Siyasi Deprem! Devlet Başkanı Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Peru’da siyasi gündem bir kez daha karıştı. Kongre, Devlet Başkanı Dina Boluarte’yi “ahlaki yetersizlik” gerekçesiyle görevden aldı. 124 milletvekilinin oyuyla kabul edilen oylamanın ardından Boluarte’nin görev süresi resmen sona erdi.

YENİ BAŞKAN JERI OLDU

Görevden alınma kararının ardından gece saatlerinde yapılan yemin töreniyle, Kongre Başkanı Jose Jeri, Peru’nun yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı. Jeri, 2016 yılından bu yana ülkenin yedinci lideri oldu. Kongreye hitaben yaptığı ilk konuşmada Jeri, selefi Boluarte’ye yöneltilen “arttıran güvensizlik” eleştirilerine sert bir tavır sergileyeceğini belirtti. “Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız.” ifadelerini kullanan Jeri, ülkenin güvenliğini yeniden tesis etme sözü verdi.

Peru’da son yıllarda sık sık yaşanan başkan değişiklikleri, siyasi istikrarsızlık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kaynak: İHA