Göç Ettikleri Topraklar Artık Yıkıntı! Binlerce Gazzeli Evine Dönüyor

İsrail hükümeti, Gazze'de uzun süredir beklenen ateşkes anlaşmasını kabul etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede, tarihi anlar yaşanıyor. Anlaşma kapsamında İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başlarken, saldırılar nedeniyle güney bölgelere sığınmak zorunda kalan binlerce Filistinli de evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu’ya çevrildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’yi hedef alan ve çoğu kadın ile çocuk olmak üzere 60 binden fazla sivilin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail saldırıları, ateşkesle sona eriyor. Milyonlarca Filistinlinin yerinden edildiği, 21. yüzyılın en kanlı sivil kayıplarından birinin yaşandığı Gazze’de umut dolu bir geri dönüş başladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI MISIR’DA İMZALANDI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Mısır’ın başkenti Kahire’de imzalandı. Türkiye’nin garantör ülke olarak yer aldığı anlaşma, uluslararası camiada dikkatle takip ediliyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DEN ÇEKİLİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’den tarihi görüntüler gelmeye başladı. İsrail ordusu, bugün saat 12.00 itibarıyla resmen çekilmeye başladı. Askeri birliklerin, daha önce belirlenen ve “sarı hat” olarak adlandırılan konuşlanma sınırlarına geri çekildiği bildirildi. Bu gelişme, bölgede kalıcı bir sükûnetin sağlanması açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

MİLYONLARCA GAZZELİ TOPRAKLARINA DÖNÜYOR

İsrail’in saldırıları nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan milyonlarca Filistinli, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Taşıyabildikleri birkaç eşyayla birlikte harabeye dönmüş sokaklardan geçerek eski yerleşim yerlerine ulaşmaya çalışan Gazzelilerin görüntüleri, hem bölgede hem de dünya kamuoyunda derin bir etki yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze Filistin İsrail
