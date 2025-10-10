Filipinler Sallanmaya Devam Ediyor: 7.4’ün Ardından 6.9’luk Bir Deprem Daha! Tsunami Uyarısı Verildi

Filipinler’in güneyinde bulunan Mindanao Adası açıklarında gece saatlerinde 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem yaşandı. EMSC verilerine göre, aynı bölgede artçı niteliğinde olduğu değerlendirilen 6,9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha kaydedildi.

Son Güncelleme:
Filipinler Sallanmaya Devam Ediyor: 7.4’ün Ardından 6.9’luk Bir Deprem Daha! Tsunami Uyarısı Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler’in güneyinde bulunan Mindanao Adası açıklarında bu sabah meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, 6.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar, bu ikinci depremin ilk depremin artçı şoku olabileceğini belirtiyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan depremin, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

YENİDEN TSUNAMİ UYARISI

Bölgede yeniden tsunami uyarısı verilirken Filipinler Sismoloji Ofisi artçı sarsıntıların sürmeye devam edebileceğini belirterek vatandaşlara "Derhal yüksek bölgelere gidin ve kendinizi güvene alın. Enkaz bölgelerinden ve hasarlı binalardan uzak durun" uyarısını yaptı.

EN AZ 300 ARTÇI

Şimdiye kadar kaydedilen en az 300 artçı sarsıntının en büyüğü olan bu artçı sarsıntı, güneydeki büyük ada Mindanao'nun Pasifik kıyılarının 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmasından ve en az altı kişinin ölümünden 10 saatten kısa bir süre sonra meydana geldi. Her iki depremin de merkez üssüne yakın olan Mati kentinde sonuncusu elektrik kesintisine neden oldu.

AFAD Duyurdu! Malatya'da DepremAFAD Duyurdu! Malatya'da DepremGüncel
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın''Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın'Dünya
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştıİstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri PaylaştıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filipinler Deprem
Son Güncelleme:
Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı Takımdan İlk Ayrılacak İsim Belli Oldu
Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı Selda Bağcan Arda Güler'e Cevap! İşte Tuttuğu Takım
Netanyahu Geri Adım mı Atıyor? Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! 'Savaş Bitmedi' Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! 'Savaş Bitmedi'
BM’den Gazze İçin Uluslararası Çağrı: 170 Bin Ton Yardım Hazır, Fonlar Yetersiz BM’den Gazze İçin Çağrı! 2,1 Milyon Hayat Tehlikede
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak