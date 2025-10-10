Filipinler Sallanmaya Devam Ediyor: 7.4’ün Ardından 6.9’luk Bir Deprem Daha! Tsunami Uyarısı Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler’in güneyinde bulunan Mindanao Adası açıklarında bu sabah meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından, 6.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar, bu ikinci depremin ilk depremin artçı şoku olabileceğini belirtiyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan depremin, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

YENİDEN TSUNAMİ UYARISI

Bölgede yeniden tsunami uyarısı verilirken Filipinler Sismoloji Ofisi artçı sarsıntıların sürmeye devam edebileceğini belirterek vatandaşlara "Derhal yüksek bölgelere gidin ve kendinizi güvene alın. Enkaz bölgelerinden ve hasarlı binalardan uzak durun" uyarısını yaptı.

EN AZ 300 ARTÇI

Şimdiye kadar kaydedilen en az 300 artçı sarsıntının en büyüğü olan bu artçı sarsıntı, güneydeki büyük ada Mindanao'nun Pasifik kıyılarının 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmasından ve en az altı kişinin ölümünden 10 saatten kısa bir süre sonra meydana geldi. Her iki depremin de merkez üssüne yakın olan Mati kentinde sonuncusu elektrik kesintisine neden oldu.

