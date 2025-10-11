Uşak’ta Kahvehanede Silahlı Kavga

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Sarayaltı Mahallesi’ndeki bir kahvehanede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Öfkesine hakim olamayan S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.’ye ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kahvehanede yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA