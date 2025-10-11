Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ‘Bu Akşam’ Diyerek Açıkladı! Hangi İlde Kar Kapıda?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken, “Kar ne zaman yağacak?” sorusunun cevabı merak uyandırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Ekim Cumartesi için 6 ilde sarı kodlu uyarı yayınlamasının ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, sağanak ve kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

6 ilde sarı kodlu uyarı

4 İLDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak, Bartın, İnebolu ve Düzce’nin öğleden sonra şiddetli yağış alacağını, akşam saatlerinde yağışların daha da kuvvetleneceğini belirtti.

Bolu için akşam saatlerinde kar yağışı uyarısı

BOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARIŞI

“6 saatte 75 kg üzeri yağış olabilir. Bartın, Amasra, Bozkurt gibi derelerden uzak durun” uyarısında bulunan Şen, Bolu Dağı’nda Abant tarafında kar yağışı görülebileceğini ifade etti.

İstanbul’un Anadolu yakasında ise öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini belirten Şen, özellikle Anadolu yakasının kuzey kesimlerine dikkat çekti.

SARI KODLU UYARI YAPILAN 6 İL HANGİSİ?

Meteoroloji’nin 6 il için belirlediği sarı kodlu uyarı kapsamındaki iller arasında ise Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce yer alıyor. Yağışlar Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

