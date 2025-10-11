Bakan Güler'den Yeni 'SDG' Çıkışı: 'Silahlarınızı Koşulsuz Teslim Edin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilen "Ateş Serbest 2025" etkinliğinde, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularına dair kararlı mesajlar verdi. Bakan Güler, PKK ve onunla bağlantılı tüm gruplara yönelik sert bir çağrıda bulunarak, alınan fesih kararı doğrultusunda terör faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

'SİLAHLARINIZI KOŞULSUZ TESLİM EDİN'

Bölgesel güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine taviz verilmeyeceğinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Başta Suriye olmak üzere, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir."

Bakan Güler, özellikle PKK/YPG/SDG yapılanmalarını hedef alarak, Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha yineledi: "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşumuzda farklı adlar altında faaliyet göstermesine asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

