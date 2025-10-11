İstanbul'da Trafik Yağışın Etkisiyle Felç Oldu!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, ana arter ve bağlantı yollarında trafiği durma noktasına getirdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafiği adeta kilitledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CepTrafik verilerine göre şehirde trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu, köprüler ve tünellerde ulaşım durma noktasına geldi. Yağmurun özellikle akşam saatlerinde şiddetini artırmasıyla birlikte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda araçlar güçlükle ilerledi. Avrupa Yakası’nda Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü çevresinde trafik kilitlendi. Yoğunluk Beylikdüzü’ne kadar uzandı. Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu güzergahlarında Ankara istikametine doğru adeta adım adım ilerleyen araçlar, sürücülere uzun saatler kaybettirdi.

MAHMUTBEY GİŞELERİ TIKANDI

TEM otoyolunda Mahmutbey Gişeleri her zamanki gibi tıkanma noktası olurken, Hasdal ve Seyrantepe’den itibaren başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar sürdü. Büyükdere Caddesi’nde Sarıyer yönüne doğru, Levent TEM katılım yollarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Karaköy ile Beşiktaş arasında sahil yolu boyunca araçlar ağır seyrediyor. Anadolu Yakası’nda da tablo farklı değildi. D-100 kara yolunda Kadıköy’den Tuzla’ya kadar her iki yönde trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk Altunizade’den başlarken, TEM Otoyolu’nda Ataşehir’den Sancaktepe’ye kadar uzanan bir tıkanıklık yaşandı.

Kaynak: AA

