Çanakkale Boğazı’nda denize düşen Azerbaycanlı Samuil İlqaroğlu, balıkçılar tarafından fark edilip kurtarıldı. Sudan çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize Düşen Genç, Balıkçıların Dikkatiyle Kurtuldu!
Çanakkale Boğazı’nda akşam saatlerinde ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi avlanmak için seyir halindeyken mürettebat denizde 1 kişinin çırpındığını fark etti. Gırgır teknesinin kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

DURUMU İYİ

Balıkçılar tarafından kurtarılan kişinin Samuil İlqaroğlu (25) olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kepez Limanı’na getirilen İlqaroğlu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale
