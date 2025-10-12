AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkenin birçok bölgesinde yaşanan sarsıntılar artarken, son olarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4.1 büyüklüğündeki deprem, saat 06.40'ta kaydedildi.

Depremin, 12.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA