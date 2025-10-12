AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 12.04 kilometre olarak ölçüldü.
Son dönemde ülkenin birçok bölgesinde yaşanan sarsıntılar artarken, son olarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4.1 büyüklüğündeki deprem, saat 06.40'ta kaydedildi.
Depremin, 12.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2025-10-12
Saat:06:40:58 TSİ
Enlem:37.09194 N
Boylam:28.58472 E
Derinlik:12.04 km
Detay:https://t.co/UtH5KCYvOS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: AA
