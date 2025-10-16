Zonguldak’ta Jandarmadan Narkotik Operasyonu: 14 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Merkez, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda; 429 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 212 gram metamfetamin, 72,5 gram kubar esrar, 27 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 esrar öğütme aparatı, 1 elektronik sigara ve 1 paket sarma kâğıdı ele geçirildi.14

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA