Sahte E-İmza Skandalında Yeni Perde! Cumhurbaşkanı Talimatı Verdi, Devlet Denetleme Kurulu İncelemeye Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine sahte elektronik imza (e-İmza) skandalına kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi

BİLGİ SİSTEMLERİ MERCEK ALTINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirmesiyle kamu hizmetlerinde güveni korumak, olası suistimallerin önüne geçmek ve hukuksuzluklara karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla başlatılan inceleme ile DDK, elektronik imza süreçlerini ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin uygulamaları mercek altına alacak.

Kurul, alınan önlemleri, mevcut güvenlik altyapısını ve işlemlerdeki olası açıkları ayrıntılı biçimde inceleyecek.

İlgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin uygulamaları incelenecek

NELER OLMUŞTU?

400 akademisyenin adının karıştığı infial yaratan sahte diploma skandalı Türkiye’nin gündemine oturmuş, Ankara’da kamu görevlilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği ortaya çıkarılmıştı.

65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘sahte diploma’ soruşturmasında 65 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış, 6 Şubat depreminde ölen avukatların kayıtlarını silip yerine sahte kayıtlar ekleyen şüpheliler için 5 ila 50 yıl hapis cezası istenmişti.

400 AKADEMİSYEN İDDİASI

Şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu yer almıştı.

5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

5 YILDAN 50 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Soruşturmanın ikinci aşamasında, şüpheliler hakkında, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

22 İLDE YENİ OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, kamu görevlilerine ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte elektronik imzalar üretildiği ortaya çıkarılmıştı.

Ankara merkezli 22 ilde yapılan yeni operasyon yapılmıştı

92 GÖZALTI

Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla sahte e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturan 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti. 92 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA