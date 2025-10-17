İstanbul, Çanakkale, Konya… Akran Zorbalığı Her Yerde! Saçından Tuttu, Yerde Sürükledi, Bıçakla Tehdit Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda sayısı artan akran zorbalıklarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale’de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu.

Saçlarından tutup yerlerde sürükledi

14 yaşındaki lise öğrencileri E.A. ve B.I.Ç. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.I.Ç. kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürükledi.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. E.A.’nın annesi Dilek Ş., bir başka arkadaşı ile olan husumeti nedeniyle B.I.Ç.'ın azmettirilerek kızını dövdüğünü öne sürdü.

Endişeli anne “Karşı taraf azmettiriciler tarafından kızıma okula yakın bir bölgede zorbalık yaptı” diyerek kızının hayatından endişe duyduğunu belirtti.

Endişeli anne saldırgan öğrencinin azmettirilerek kızını dövdüğünü öne sürdü.

"KIZIM RAHAT OKUYAMAYACAK"

Kızını darp eden öğrencinin de kızı ile aynı okulda okuduğunu söyleyen anne “Kızım rahat okuyamayacak, okula gidip gelemeyecek çünkü ben anne olarak her sabah kızımı o kadar zor gönderiyorum ki okula. Yani 'hadi kızım', 'geçecek', 'birlikte başaracağız' destekleriyle ama bu yeterli olmuyor” diye isyan etti.

2 YILDIR SÜREN HUSUMET

Çocuklar arasında 2 senedir devam eden husumetin bir türlü sona ermediğini söyleyen anne “Çocuklar arasında yeni bir olay değil. Yaklaşık iki sene öncesinden bu zamana uzanan bir olay ve ardı kesilmiyor. Husumetli olduğumuz kişi, rahatsızlık ve kızımı darp etme derecesinde bir olay yaşadık. Bunun artık gerçekten son bulmasını istiyorum çünkü bu ikinci olayımız” diyerek tepki gösterdi.

B.I.Ç.'ın kızının en yakın arkadaşına gelerek şikayet edildiği takdirde bıçaklayacağını söylediğini belirten anne Dilek Ş., hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Tehditle adresini öğrendi, kapısına bıçakla dayandı

BIÇAKLA KAPISINA DAYANDI

Konya’da 14 yaşındaki bir kız öğrenci, makyajını eleştirdiği iddiasıyla yaşıtlarının zorbalığına uğradı. Öğrencinin evinin kapısına bıçakla gelen kız grubu dışarı çıkması için küfürler etti, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencilerin evin adresini ise bakkalın çırağını köşeye sıkıştırarak öğrendikleri ortaya çıktı.

Ayağına bastı diye sınıf arkadaşını öldüresiye darp etti

AYAĞINA BASTI DİYE ARKADAŞINI DARP ETTİ

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9. sınıf öğrencisi, sınıf arkadaşı tarafından darp edilerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, saldırgan tutuklandı.

BİSİKLETİ VERMEDİ DİYE DARP ETTİ

Kağıthane’de iddiaya göre 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, 10 yaşında bisikletiyle gezen başka bir çocuğu, bisikletini kendilerine vermek istememesi sebebiyle bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında 10 yaşındaki çocuğa araba çarpmasına neden olan çocuklar, hem mağdur çocuğu hem de bisikletini tekme ve tokatlarla darp etti.

TOKAT ATTI, YERDE SÜRÜKLEDİ

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşları küçük 4 kız çocuğu aynı yaştaki bir kız çocuğunu tekme tokat atarak dakikalarca darp etti. Küçük kızın saçını koparan akranları tehditler savurarak o anları kameraya kaydetti.

Kaynak: İHA