Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı

Konya’da 13, 14 yaşlarındaki bir kız öğrenci, makyajını eleştirdiği iddiasıyla yaşıtlarının zorbalığına uğradı. Öğrencinin evinin kapısına bıçakla gelen kız grubu dışarı çıkması için küfürler etti, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencilerin evin adresini ise bakkalın çırağını köşeye sıkıştırarak öğrendikleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Meram ilçesinde Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K., eve geldikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci Z.D.K.’nın mahallesindeki çırağı köşeye sıkıştırarak adresini öğrendi.

Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı - Resim : 1
Evin adresini bakkalın çırağını tehdit ederek öğrendi

BIÇAKLA KAPIYA DAYANDI

Elinde bıçakla kapıya dayanan öğrenciler, evin kapısını tekmeleyerek, küfredip hakaretlerde bulundu.

O anlar, Z.D.K. tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, öğrencilerin binaya giriş yaptığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı - Resim : 2
Elinde bıçakla evi bastı
“PENCEREYE TIRMANMAK İSTİYORLAR”

Mesut Kızılok, kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek yaşadıkları korku dolu durumu şöyle anlattı:

Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi.

Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı - Resim : 3
Dakikalarca apartmanın içinde beklediler

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Mesut Kızılok, yaşananlardan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek “Polise şikayetçi olduk ve bir dosya oluşturduk. Ülkemizin gündemlerinden biri de maalesef akran zorbalığı. Bunun cinayetle sonuçlananları var, yaralanan çocuklar var. Hiçbirimizin çocuğunun böyle olmasını istemiyorum” çağrısında bulundu.

Yine Bir Akran Zorbalığı! 10 Yaşındaki Çocuğu 'Bisikletini Vermedi' Diye Darp EttilerYine Bir Akran Zorbalığı! 10 Yaşındaki Çocuğu 'Bisikletini Vermedi' Diye Darp EttilerGüncel

Ankara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan KopardıAnkara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan KopardıGüncel

Akran Zorbalığı Can Aldı! 10 Yaşındaki Yusuf Yaşam Mücadelesini Kaybetti: Aynı Ailede Bir Yıl Arayla Aynı Acı...Akran Zorbalığı Can Aldı! 10 Yaşındaki Yusuf Yaşam Mücadelesini Kaybetti: Aynı Ailede Bir Yıl Arayla Aynı Acı...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
akran zorbalığı Öğrenci Konya
Son Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş Turnayı Gözünden Vurdu! Hayırlı Olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Brüksel' Tepkisi: 'Avrupalı Türklerden Özür Dilemesini Beklerdik' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Brüksel' Tepkisi
Kadına Şiddetin Adresi Bu Kez Fatih! Dakikalarca Darp Etti, Yerde Sürükledi Kadına Şiddetin Adresi Bu Kez Fatih! Dakikalarca Darp Etti, Yerde Sürükledi
Resmen Açıkladılar: Süper Lig Ekibinden Ücretsiz Bilet Tarifesi! O Kişiler Sezon Sonuna Kadar Para Ödemeyecek Süper Lig Devinden Ücretsiz Bilet Satışı
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti