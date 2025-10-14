Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Meram ilçesinde Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K., eve geldikten sonra korku dolu anlar yaşadı. Okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci Z.D.K.’nın mahallesindeki çırağı köşeye sıkıştırarak adresini öğrendi.

Evin adresini bakkalın çırağını tehdit ederek öğrendi

BIÇAKLA KAPIYA DAYANDI

Elinde bıçakla kapıya dayanan öğrenciler, evin kapısını tekmeleyerek, küfredip hakaretlerde bulundu.

O anlar, Z.D.K. tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, öğrencilerin binaya giriş yaptığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elinde bıçakla evi bastı

“PENCEREYE TIRMANMAK İSTİYORLAR”

Mesut Kızılok, kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek yaşadıkları korku dolu durumu şöyle anlattı:

Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi.

Dakikalarca apartmanın içinde beklediler

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Mesut Kızılok, yaşananlardan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek “Polise şikayetçi olduk ve bir dosya oluşturduk. Ülkemizin gündemlerinden biri de maalesef akran zorbalığı. Bunun cinayetle sonuçlananları var, yaralanan çocuklar var. Hiçbirimizin çocuğunun böyle olmasını istemiyorum” çağrısında bulundu.

