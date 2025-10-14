Kadına Şiddetin Adresi Bu Kez Fatih! Dakikalarca Darp Etti, Yerde Sürükledi

Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul'un Fatih ilçesi oldu. Bir şahıs, yanındaki kadını dakikalarca darp etmesinin ardından yerde sürükledi.

Türkiye’de kadına şiddet vakaları bitmek tükenmek bilmezken, bunların arasına bir yenisi daha İstanbul’un Fatih ilçesinde eklendi. Bir adam, sokak ortasında dakikalarca darp ettiği kadını yerde sürükledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana gelen olayda, bir adam, yanındaki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam bu kez kadını yerde sürükledi.

Dakikalarca darp etti.

Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken, kendisini darp eden adamla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerde, çevrede bulunan başka bir kadın ve adamın olayı fark etmelerine rağmen müdahale etmeden uzaklaştıkları anlar da yer aldı.

