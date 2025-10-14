Fransa’nın Kalbini Fetheden 5 Türk İsmi! Bebekler Arasında Popülerleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa’nın en yüksek doğurganlık oranına sahip olan Fransa’da son yıllarda doğum oranları hızla düşmeye başlamış, geçen yıl Fransa’da 663 bin çocuk dünyaya gelmişti.

Doğum oranı geçen yıl düşüş kaydetti

DOĞUM SAYILARI DÜŞTÜ

Doğum sayılarında 2023’e kıyasla yüzde 2,2 düşüş yaşanan ülkede geçen yıl, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük doğum oranı kayıtlara geçmişti.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, ülke nüfusu 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 0,25 yükselerek 68,6 milyona ulaşmıştı.

Doğurganlık hızı 2024’te 1,62 ile nüfus yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kalırken, bu oran 1919’dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.

Artı33'te yer alan habere göre, Fransa'da Türkçe isimler popüler olmaya başladı. Doğum istatistiklerine göre bebeklere verilen isimlerde birçok Türk ismi üst sıralarda yer aldı.

EN POPÜLERİ DİLARA

2025 verilerine göre Fransa'da yaklaşık 1.300 kişide Dilara ismi var. "Kalpleri fetheden" anlamına gelen Dilara ismi ülke genelinde en popüler 2.000 isim arasında yer alıyor.

Dilara’nın yanı sıra popüler Türk isimleri arasında Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep de bulunuyor.

