Kaymakam İmzayı Attı, Futbolcu Oldu

Türk futbolunda eşine az rastlanır bir olay Ordu'da yaşandı. Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, görev yaptığı ilçenin takımı olan ve Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Korgan Belediyespor'a resmen transfer oldu.

KADROYA DAHİL OLDU

Korgan Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Kaymakam Tunçer'i makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaları aldı. Bu sembolik transferle Kaymakam Kerem Tunçer, takımın lisanslı bir futbolcusu olarak kadroya dahil edildi.

AMAÇ SPORU DESTEKLEMEK

Kulüpten yapılan açıklamada, bu transferin amacının ilçedeki spora destek vermek ve gençlere örnek olmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Kerem Tunçer'in ilerleyen haftalarda Korgan Belediyespor formasıyla yeşil sahalara çıkması bekleniyor. Bu sıra dışı transfer, hem ilçe halkı hem de spor camiası tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: DHA