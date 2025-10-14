Milli Sporcu Emre Yazgan'ın Ölümünde Yeni Gelişme: Kulüp Yetkilisi ve Antrenöre Dava Açıldı

Erzurum’da geçtiğimiz yıl çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan ile ilgili soruşturma tamamlandı. Kulüp yetkilisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M. hakkında “Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme” suçundan kamu davası açıldı.

Erzurum’da geçen yıl meydana gelen çığ felaketi sonucunda milli sporcu Emre Yazgan’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkilisi G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde “Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme” suçundan kamu davası açtı.

Başsavcılık açıklamasında, 21 Aralık 2024’te saat 10.45 sıralarında Erzurum Palandöken Dağı Sultan Seki mevkiinde çığ düştüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü’nden yüksek irtifa kampı için bölgede bulunan 16 kişilik gruptan 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Emre Yazgan çığ altında kalarak vefat etmiş, otopsi raporunda ölümün mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir” denildi.

Kulüp yetkilisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M. hakkında “Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme” suçundan kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri yapıldı, alanında uzman bilirkişilerden rapor alındı ve yaralanan mağdurlar ile tanıkların beyanları titizlikle değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çığ felaketinde ihmali bulunan kulüp yetkilisi G.Ş. ve antrenör B.M.’nin taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edildi. İlgili kişiler hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde kamu davası açıldı.

