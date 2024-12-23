Çığda Altında Kalan Milli Judocu Emre Yazgan'a Son Veda... İkizi Bir An Tabutun Başından Ayrılmadı

Geçtiğimiz cumartesi günü Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde çığ meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti.

CENAZESİ DÜN MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tören sonrası memleketi Trabzon'a götürüldü. Emre Yazgan için Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yukarıköy Camisi avlusundaki cenazeye Emre Yazgan'ın 16 yaşındaki ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, babası Fatih Yazgan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, sporcu arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede Yazgan ailesi taziyeleri kabul ederken, milli sporcunun ikizi Yunus Yazgan da kardeşinin Türk bayrağı örtülen tabutu başından ayrılmadı. Namaz sonrası Emre Yazgan'ın cenazesi, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: DHA