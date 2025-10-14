Türkiye'de İlaç Krizi Kapıda: En Basit İlaç Bile 'Yok' Listesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlaç sektöründeki krizler zaman zaman Türkiye’nin gündemine gelirken, döviz kurlarındaki dalgalanma ve geri ödeme sistemindeki belirsizliklerin yanında üretim maliyetindeki artış ilaca erişimi zorlaştırdı. Eczanelerde yüzlerce ilaç bulunamazken, basit ağrı kesicilerin dahi raflardaki yerini kaybetmeye başladığı kaydedildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Murat Tülü Türkiye’de ilaca erişim konusunda ciddi bir sıkıntı yaşandığını belirterek, “Yaklaşık bir yıldır ilaç fiyatlarına zam yapılmadı ve ilaç fiyatlarını belirleyen ‘ilaç fiyat kararnamesi’ndeki Euro kuru hâlâ 21.67 TL seviyesinde sabitken reel kur 49 TL’ye dayanmış durumda. Bu kur makası nedeniyle ilaç sanayisi uzun süredir bir güncelleme talep ediyor ve yüzde 25’e varan bir artışın gündemde olduğu konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarındaki dalgalanma en büyük sorunlardan...

EN BÜYÜK PROBLEM YURT DIŞINA BAĞIMLILIK

İtalyan menşeli kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, göz damlaları, bağışıklık sistemini baskılayan immünolojik ilaçlar, nanoteknolojik ve akıllı ilaçlarının büyük ölçüde bulunamadığını kaydeden Tülü, basit ağrı kesicilerin dahi ‘yok’ listesinde olduğunu kaydetti. Tülü, “Şu anda 300’ün üzerinde ilaç piyasada bulunamıyor” dedi.

Tülü ilaç sıkıntısının temelinde Türkiye’nin ilaç sektöründe büyük oranda dışa bağımlı olmasının yattığını kaydetti.

Kaynak: Cumhuriyet