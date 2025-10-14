Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Yaralı
Elazığ’da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

Olayda otomobilin çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandığı öğrenilirken, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatarak olayın nedeni ile ilgili çalışma yürütüyor.

