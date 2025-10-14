Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

Olayda otomobilin çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandığı öğrenilirken, kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatarak olayın nedeni ile ilgili çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA