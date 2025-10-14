Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 3 Yaralı

Selim-Kağızman karayolunda bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 3 Yaralı
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Selim-Kağızman karayolu Koyunyurdu köyü mevkiinde gerçekleşti. G. A. (28) yönetimindeki 06 BT 6058 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü G. A. ile araçta bulunan T. Y. (30), Y. Ç. Y. (3) ve A. Z. A. Y. (1,5) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Selim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T. Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

