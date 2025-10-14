Minik Öğrencinin İstiklal Marşı Hassasiyeti Duygulandırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır'daki İnönü İlkokulu'nda, haftanın ilk ders gününde yaşanan bir olay, milli değerlere saygının en saf halini gözler önüne serdi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstiklal Marşı töreni, öğrencilerin ıslanmaması için okul hoparlöründen sınıflara verilerek gerçekleştirildi.

Bu sırada dersine yetişmeye çalışan bir kız öğrenci, okul bahçesine girdiği anda hoparlörden yükselen İstiklal Marşı'nı duydu. Sınıfına koşmak yerine olduğu yerde duran minik öğrenci, şiddetli yağmurun altında saygı duruşuna geçti ve marşın sonuna kadar büyük bir ciddiyetle eşlik etti.

Küçük öğrencinin bu örnek davranışı, okulun penceresinden bakan öğretmenleri ve diğer öğrenciler tarafından fark edildi. Yağmur damlaları altında vatan sevgisini ve milli marşa olan saygısını gösteren öğrencinin o duygu dolu anları, bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüler, izleyen herkese duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İHA