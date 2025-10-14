Üsküdar'da Otobüs Duvarı Yıkıp Asılı Kaldı, İETT'den Açıklama Geldi... O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar'da güne korkutan bir kazayla başlandı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeki bir İETT otobüsünün frenleri boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla yolun sonundaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton duvarın bir bölümü büyük bir gürültüyle yıkılırken, otobüsün ön kısmı boşluğa gelerek adeta askıda kaldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsü bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışma başlattı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını, şoförün görevden el çektirildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İETT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Ekim tarihinde (bugün) Üsküdar İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan peron alanında, ilk tespitlere göre bir otobüs şoförünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle araç hareket etmiş ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.”

