Üsküdar'da Otobüs Duvarı Yıkıp Asılı Kaldı, İETT'den Açıklama Geldi... O Anlar Kamerada

Üsküdar'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Barbaros Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken freninin patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak istinat duvarını yıktı. Kazanın ardından otobüsün ön kısmı boşlukta asılı kalırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. İETT'den yapılan açıklama göre kazada yaralanan olmadı, şoför görevden el çektirildi ve idari soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar'da güne korkutan bir kazayla başlandı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, yokuş aşağı seyir halindeki bir İETT otobüsünün frenleri boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, hızla yolun sonundaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton duvarın bir bölümü büyük bir gürültüyle yıkılırken, otobüsün ön kısmı boşluğa gelerek adeta askıda kaldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsü bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışma başlattı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını, şoförün görevden el çektirildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İETT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Ekim tarihinde (bugün) Üsküdar İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan peron alanında, ilk tespitlere göre bir otobüs şoförünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle araç hareket etmiş ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.”

Çorum'da Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil ÇarpıştıÇorum'da Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil ÇarpıştıYurttan Haberler

Slovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 YaralıSlovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 YaralıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İETT Üsküdar Trafik kazası
Son Güncelleme:
Gram Altında Tarihi Rekor! Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak: Tarih Verildi, 1.000 Dolar Birden Artacak Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak
Lise Eğitimi Kısalıyor: 3 Yılda Diploma, Son Yıl da 'Uzmanlaşma' 3 Yılda Diploma, Son Yıl da 'Uzmanlaşma'
Fenerbahçe Transferde Gözünü Kararttı! Tedesco 55 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırıyor: 173 Gol 25 Asist… 55 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırıyor
Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti