Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu'nun doğum gününde vefat etmesi, sevenlerini yasa boğdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu hayatını kaybetti. Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Zaroğlu’nun kullandığı 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 42 AJE 763 plakalı tırla çarpıştı ve takla atarak şarampole devrildi.

Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi - Resim : 1
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Zaroğlu’nu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi - Resim : 2
27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu'nun doğum gününde vefat etmesi, sevenlerini yasa boğdu.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ

Doğum gününde vefat eden Zaroğlu için planlanan doğum günü kutlaması acıya dönüştü. Doğum gününde vefat eden kuzeninin vefatının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Zaroğlu, "Vefat eden kardeşimiz 27 yaşındaydı ve ölümü doğum gününe denk gelmesi ailecek hepimizi üzdü. Kendisi insanlar tarafından sevilen birisiydi. Acımızdan dolayı duygularımızı ifade edemiyoruz. Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı. Kaza sonrası sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen yeğenimiz için çok büyük bir doğum günü hazırlığı vardı. Reyhanlı ilçesindeki gençlerle arkadaştı. Herkes pastalarını hazırlayıp akşam sürpriz yapacaklardı. Anne ve babasına Allah rahmet eylesin. Doğum gününde vefat etmesi hepimizi üzdü. Lütfen hız limitlerine uyalım ve emniyet kemerini takalım" ifadelerini kullandı.

Çorum'da Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil ÇarpıştıÇorum'da Feci Kaza: Motosiklet ile Otomobil ÇarpıştıYurttan Haberler
Rize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan OlmadıRize'de Feci Kaza! Karşı Şeride Geçti, Kurtulan OlmadıGüncel

İstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralıİstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
ölüm Doğum Günü
Son Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Türkiye’ye Kritik Tarih Verildi! Karadeniz Üzerinden Geliyor, Pazar Gecesine Kadar Sürecek Karadeniz Üzerinden Geliyor! Pazar'a Kadar Sürecek
Lise Eğitimi Kısalıyor: 3 Yılda Diploma, Son Yıl da 'Uzmanlaşma' 3 Yılda Diploma, Son Yıl da 'Uzmanlaşma'
Resmen Açıkladılar: Süper Lig Ekibinden Ücretsiz Bilet Tarifesi! O Kişiler Sezon Sonuna Kadar Para Ödemeyecek Süper Lig Devinden Ücretsiz Bilet Satışı
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti