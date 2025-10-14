Doğum Günü, Ölüm Günü Oldu! Kutlamaya Giderken Feci Kazada Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu hayatını kaybetti. Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Zaroğlu’nun kullandığı 50 EA 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 42 AJE 763 plakalı tırla çarpıştı ve takla atarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Zaroğlu’nu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu'nun doğum gününde vefat etmesi, sevenlerini yasa boğdu.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ

Doğum gününde vefat eden Zaroğlu için planlanan doğum günü kutlaması acıya dönüştü. Doğum gününde vefat eden kuzeninin vefatının kendilerini üzdüğünü ifade eden Mehmet Zaroğlu, "Vefat eden kardeşimiz 27 yaşındaydı ve ölümü doğum gününe denk gelmesi ailecek hepimizi üzdü. Kendisi insanlar tarafından sevilen birisiydi. Acımızdan dolayı duygularımızı ifade edemiyoruz. Kendisi baba mesleği olan çiftçilik yapıyordu. Pamuk tarlasından dönerken yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı aracın tıra çarpmasıyla taklalar attı. Kaza sonrası sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen yeğenimiz için çok büyük bir doğum günü hazırlığı vardı. Reyhanlı ilçesindeki gençlerle arkadaştı. Herkes pastalarını hazırlayıp akşam sürpriz yapacaklardı. Anne ve babasına Allah rahmet eylesin. Doğum gününde vefat etmesi hepimizi üzdü. Lütfen hız limitlerine uyalım ve emniyet kemerini takalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA