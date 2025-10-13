Slovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 Yaralı

Slovakya’nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı tren çarpıştı. Kaza sonucunda 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

Slovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 Yaralı
Slovakya Demir Yolları, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığını bildirdiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Slovakya’da Trenler Çarpıştı! 66 Yaralı - Resim : 1

Yetkililer, 66 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

