Mezit Boğazı'nda Korkutan Kaza: Yem Yüklü TIR Devrildi, Karı Koca Yaralandı

Bursa-Ankara karayolu yine bir kazaya sahne oldu. İnegöl'ün Mezitler mevkisinde kontrolden çıkan yem yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ve eşi, şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halindeki yem yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 07.30 sularında, karayolunun Mezit boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Bursa istikametine giden Ahmet S. (32) idaresindeki 42 ERG 17 plakalı TIR, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan tonlarca yüklü TIR, istinat duvarına çarptıktan sonra yan yatarak devrildi. Kaza sonucu sürücü Ahmet S. ile araçta bulunan eşi Saliha S. (34) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, devrilen TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Trafik kazası
