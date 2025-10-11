Polisten 'Suç Makinesi'ne Operasyon: 7 Yıllık Firar Maltepe'de Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından bu yana polisten kaçan firari hükümlü Erdoğan D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Erdoğan D.'nin izine ulaştı. Ekipler, 5 Ocak 2018'den beri firari olan hükümlünün Maltepe'de bir adreste saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan Erdoğan D.'nin suç dosyası ise bir hayli kabarık çıktı. Firari hükümlünün 'Kasten öldürme', 'Resmi Belgede sahtecilik', 'Hükümlü veya tutuklunun firarı', 'Kadına karşı basit yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan toplam 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Erdoğan D. hakkında ayrıca 15 farklı dosyadan da arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Erdoğan D., burada tamamlanan işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA