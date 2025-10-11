Kastamonu'da Korkutan Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Uzunöz Ambarlı köyünde çıkan yangında, tek katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mustafa Nedim Özkök’e ait olduğu öğrenilen evde, yangın sırasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı ve duvarları sardı.

Alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye derhal itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen eve hızla müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çabaları sonucu çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ahşap evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA