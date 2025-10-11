Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan örgüt üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı. İki şüpheli, iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucu Türkiye’ye iade edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ‘Don Vito’ lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan örgüt üyesi Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiklerini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları ile BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalamalar sağlandı. Operasyonda EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlıkları da destek verdi.

Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı - Resim : 1
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan örgüt üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı

Bakanlığın açıklamasında, Abdullah Alp Üstün hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı; Hasan Lala’nın ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla kırmızı difüzyon mesajı kapsamında arandığı belirtildi.

Yerlikaya, uluslararası iş birliğiyle organize suç örgütü üyelerinin yakalanarak ülkeye geri getirileceğini vurgulayarak, operasyonda emeği geçen güvenlik birimlerine teşekkür etti. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ve araştırmaların devam ettiği bildirildi.

CHP'li Başkanın Ailesine Molotoflu Saldırının İzi Londra’ya Uzandı!CHP'li Başkanın Ailesine Molotoflu Saldırının İzi Londra’ya Uzandı!Güncel

İBB Soruşturmasında Bir Kırmızı Bülten Kararı Daha! Firari Şüpheli Murat Gülibrahimoğlu İçin ÇıkarıldıİBB Soruşturmasında Bir Kırmızı Bülten Kararı Daha! Firari Şüpheli Murat Gülibrahimoğlu İçin ÇıkarıldıGüncel

12 Yıllık Firari Abhazya’da Yakalandı! Aranan Cinayet Zanlısı İçin Özel Operasyon12 Yıllık Firari Abhazya’da Yakalandı! Aranan Cinayet Zanlısı İçin Özel OperasyonGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Kırmızı bülten
Son Güncelleme:
Gar Katliamının Üzerinden 10 Yıl Geçti: Acı İlk Günkü Gibi Taze... Gar Katliamının Üzerinden 10 Yıl Geçti
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Avukat Serdar Öktem Suikastında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı: 'İntikam Alındı' Avukat Serdar Öktem Suikastında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?