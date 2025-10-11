Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ‘Don Vito’ lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan örgüt üyesi Hasan Lala’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yakalandığını ve Türkiye’ye iade edildiklerini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları ile BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalamalar sağlandı. Operasyonda EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlıkları da destek verdi.

Bakanlığın açıklamasında, Abdullah Alp Üstün hakkında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı; Hasan Lala’nın ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla kırmızı difüzyon mesajı kapsamında arandığı belirtildi.

Yerlikaya, uluslararası iş birliğiyle organize suç örgütü üyelerinin yakalanarak ülkeye geri getirileceğini vurgulayarak, operasyonda emeği geçen güvenlik birimlerine teşekkür etti. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ve araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA