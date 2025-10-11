Gebze'deki Kasalı Soyguna Polis 'Dur' Dedi: 4 Şüpheli Çaldıklarıyla Birlikte Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası dolu çelik kasayı çalan hırsızlık şebekesi, polisin titiz çalışması sonucu çökertildi. Operasyonda 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, çalınan kasa ve içindekiler de ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Ekim'de meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayı, polisin başarılı operasyonuyla aydınlatıldı. Bir evden içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüpheliler, kısa sürede yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze'de bir eve giren hırsızlar, çelik kasayı alarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri derhal harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları bulmak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen E.S., Y.K., O.T., E.S. ve E.S. isimli 5 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte çalınan çelik kasa, para ve ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gebze Hırsızlık
