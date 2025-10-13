NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye 'Gazze' Teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gazze'de sağlanan ateşkesteki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye 'Gazze' Teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’ye Gazze’deki sağlanan ateşkes anlaşmasındaki rolü için teşekkür etti. Rutte, "Ayrıca, ABD, Mısır ve Katar'a da yürürlüğe giren ateşkes nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ABD, Mısır ve Katar'la Gazze konusunda çok yoğun şekilde çalıştığını bildiğini kaydederek, "Dolayısıyla şu anda bu gelişmenin (ateşkes) yaşanıyor olması çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki bu, Avrupa'da ve ABD ile birlikte, Ukrayna'ya yönelik bu korkunç saldırı savaşını sona erdirmek için her şeyi yapmamız konusunda da bize ilham verir” dedi.

Kaynak: AA

