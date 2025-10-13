Trump'tan İsrail Meclisi'nde Kritik Mesajlar: 'Yeni Bir Orta Doğu'nun Şafağındayız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki zirve öncesi İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi. Tel Aviv'e gelen Trump, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni bir Orta Doğu’nun şafağındayız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Savaşın ardından artık silahlar sustu, güneş bu kutsal toprak üzerinde yükseliyor. Umuyoruz ki barış yükselecek. Bu savaşın bitişi değil, terör ve ölüm çağının bitişi. Netanyahu’ya teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir Orta Doğu’nun şafağındayız. Gelecek nesiller bu anı her şeyin değişmeye başladığı bir an olarak hatırlayacak. İsrail'in altın çağı olacak. Orta Doğu'nun altın çağı olacak. Bunu birlikte yaptık. Zamanınızı boşa harcıyorsunuz dediler ama biz Orta Doğu'yu seven insanlarla çalıştık. Olağanüstü vatanseverlik ve cesaret sergileyen Başbakan Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçle başa çıkmak hiç kolay değildi ve o bunu harika bir şekilde başardı. Çok teşekkürler Bibi, çok iyi bir iş çıkardın. ABD ve İsrail için altın bir çağa adım atıyoruz. Bize destek olan tüm Amerikalı vatandaşlara da teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Trump, İsrail Meclisi'nde 'Filistin'i tanı' yazılı kağıtla protesto edildi

İsrail Meclisi'ndeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif ile aynı partiye mensup Filistin asıllı Eymen Avde, protesto düzenlendi. İki vekil, Trump konuştuğu sırada protesto gerçekleştirdi. Vekiller, Meclis'ten dışarı çıkarıldı. "Etkileyiciydi." yorumunu yapan Trump, konuşmasına devam etti.

'REHİNELER GERİ DÖNDÜ'

Trump, "Rehineler geri döndü. Söylemek çok iyi hissettiriyor. 8 ayda 8 savaşı sonlandırdığınız zaman artık savaşı sevmediğiniz anlaşılıyor. Clinton, 'bu herkese savaş açacak' diyordu, ama aslında ben hiç savaş taraftarı değili. Savaşları durdurma taraftarıyım. Bu aynı zamanda bir isim değişikliğiyle birlikte bir tutum değişikliği göstermiş olduk. Biz savaşa girmeyiz, ama girersek daha önce kimsenin yapmadığı gibi savaşı kazanırız. Güçle gelen barış, biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'e silah gönderdiklerini söyleyen Trump, "Bibi beni aradı, 'şu silahı gönderir misin, bu silahı gönderir misin' diye. O silahları kullandı, İsrail çok güçlü bir hale geldi. Barışı aslında bu getirdi. Kutlarken bir yandan da bu yoksulluk ve ölüm kabusunun nasıl başladığını unutmayalım. Bayramın arifesinde binlerce festival katılımcısı tarihte görülen en haince şekilde saldırıya uğradı. 7 Ekim'in zulmü, insanlığı şoka uğrattı. İnsanlar gördüklerine inanamadılar. ABD sizinle birlikte yanınızda durdu. Birçok ailenin hayatı o gün değişti." diye konuştu.

İRAN'A SALDIRI YORUMU

İran'a yönelik saldırıya ilişkin de konuşan ABD Başkanı, "Bugün yaptığımız anlaşmayı yapmamış olsaydık bu benim üzerimde kara bulut olurdu. 22 yıl boyunca denedik ve bu bizim son şansımızdı. İran hala nükleer silahlar geliştirebilseydi bugün burada olmazdık. Bu sadece Orta Doğu'nun ve İsrail'in üzerinden büyük bir kara bulutu uzaklaştırmış olduk. Bunu yapmamız çok iyi oldu. Düşünebiliyor musun Bibi, yaptığımız anlaşmalar aynı olsaydı ama bu büyük darbe İran'a vurulmamış olsaydı nasıl olurdu? Böyle bir barış anlaşması sizi mutlu eder miydi? İran programa tekrar başlıyor diyenler var. 'Şaka yapıyorsunuz' dedim, eğer hayatta kalmak istiyorlarsa yapacakları şey nükleer silah geliştirmektir." dedi.

'HAMAS SİLAHSIZLANDIRILACAK'

Barış vurgusu yapan Trump, "Hamas silahsızlandırılacak, İsrail'in güvenliği bir kez daha tehdit altında kalmayacak. Ve İsrail bizim yardımımızla tüm bunları silah gücüyle kazandı. Artık bu zaferleri, savaş alanındaki zaferleri barış ve refaha dönüştürmenin zamanı. Artık herkesin bu işin emeğini değerlendirme zamanı. Bibi'ye artık daha iyi davranabilirsiniz çünkü artık savaşta olmayacak." diye konuştu.

Trump, "Bibi'ye hep söyledim. Dünya çok büyük bir yer. Haritaya baktığınızda burada küçücük bir nokta var. İnanılmaz bir şey başardınız çok küçük bir alanda dedim. Dünya tekrar İsrail'i seviyor. Nihayetinde dünya kazanır. Artık endişelenecek bir şey kalmadı." dedi.

