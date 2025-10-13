Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'e geldi. Trump'ı havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı. Tel Aviv sahiline ise 3 futbol sahası büyüklüğünde Trump'a ithafen 'Teşekkürler' yazıldı. Öte yandan İsrail Meclisi'ne gelen Trump, Meclis defterine ""Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç” ifadelerini yazdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e indi. Trump'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı - Resim : 1
Trump ve Netanyahu havalimanında samimi görüntüler verdi.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçti.

'BÜYÜK VE GÜZEL BİR GÜN'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e ayak basmasının ardından Meclis binasına gitti. Trump Meclis’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Trump Meclis’in hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç” mesajını yazdı.

Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı - Resim : 2
"Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç."

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, uçakta yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam edecek, savaş bitti" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlar artık yoruldu. Ateşkes devam edecek. Gazze tamamen yıkılmış durumunda. Önce enkaz kaldırılmalı. Yıllar içerisinde çok daha güzel gözükecek. Yüz yıllardır ilk defa büyük bir şansa sahip"

"Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı kendisine çok saygı duyuluyor, güçlü bir ülkesi ve ordusu var."

TRUMP'A 'DEV' TEŞEKKÜR

Tel Aviv sahiline, kumların üzerine devasa bir alana Hamas'ın serbest bıraktığı esirler için 'Evinize hoş gelniz' yazılırken, Trump için de ‘Teşekkür ezeriz” yazıldı. Söz konusu yazıda Trump’ın silüetine de yer verildi.

Söz konusu yazının 3 futbol sahası büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı - Resim : 3

İSRAİL PARLAMENTOSUNDA KONUŞACAK

İsrail Parlamentosu Knesset’te bir konuşma yapacak olan Trump’ın gelişi öncesinde burada da hareketli dakikalar yaşandı. Parlamento koridorları, saatler önce milletvekilleri, ziyaretçiler ve gazetecilerle doldu.

Knesset’te elektronik panolara da “Knesset’e hoş geldiniz Başkan Trump” yazıldı.

TRUMP'A ONUR MADALYASI VERİLECEK

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuş, Trump söz konusu ateşkes için Türkiye, Mısır, Katar ve BAE’e teşekkür etti.

Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıMısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları AçıkladıDünya
Liderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuLiderler Gazze İçin Toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Mısır YolcusuSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken 'Gazze' Mesajı: ‘Ateşkes İle Her Şey Bitmiş Değil’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Binyamin Netanyahu ABD
Son Güncelleme:
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı
Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak? Mısır Makamları Açıkladı Mısır'da Tarihi Gazze Zirvesine Hangi Liderler Katılacak?
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek